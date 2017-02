Η L’Oreal επιβεβαιώνει συνάντηση με τον Τσίπρα – Σάλος για το ταξίδι στο Παρίσι

Σε επιβεβαίωση της πληροφορίας πως ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με την διοίκηση του ομίλου L’Oreal προχώρησε η ίδια εταιρεία.

Η επιβεβαίωση έρχεται μετά τον πολιτικό σάλο που προέκυψε από την αποκάλυψη των διαδρομών του πρωθυπουργικού αεροσκάφους, αφού διαπιστώθηκε πως ένα ταξίδι που έκανε προς το Παρίσι δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της L’Oreal Anne-Laure Richard επιβεβαίωσε μεν τη συνάντηση, πλην όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με την απάντηση της κ. Richard «επρόκειτο για μία ιδιωτική (σ.σ. ενοείται ανεπίσημη) συνάντηση και ουδέν σχόλιο έχουμε σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων». (Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική: «It was a private meeting, we have no comment regarding topics discussed»).

Τα ερωτηματικά της ΝΔ

Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για μείζον πολιτικό θέμα και απαιτεί απαντήσεις από την κυβέρνηση αλλιώς όπως τονίζεται η σιωπή θα είναι ομολογία ενοχής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Βασίλης Κικίλιας έθεσε πριν από λίγο έξι ερωτήματα στα οποία ζητά άμεσες απαντήσεις. Αυτά είναι:

A) Υπήρχε μέχρι 30 Ιανουαρίου σύμβαση του ΟΔΔΗΧ με τη Ρότσιλντ;

B) Γιατί επέλεξε ο πρωθυπουργός να συναντηθεί μόνος του χωρίς τον υπουργό Οικονομικών και τον πρόεδρο του ΟΔΔΗΧ;

Γ) Ο κ. Τσακαλώτος ήταν ή όχι ενήμερος για συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Ρότσιλντ;

Δ) Ο Πάνος Καμμένος γνώριζε αν ο κ. Τσίπρας ταξίδευε με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο για να συναντήσει τη Ρότσιλντ; Παραμένει σταθερός στις απόψεις του για τη συγκεκριμένη εταιρεία;

Ε) Με ποιον συναντήθηκε στο Παρίσι ο ΓΓ της κυβέρνησης Μιχάλης Καλογήρου;

ΣΤ) Ποιοι ήταν οι συνεπιβάτες του Αλέξη Τσίπρα από το ταξίδι στη Λισαβόνα στο Παρίσι;

Τι ισχυρίστηκε ο Τζανακόπουλος

Για το επίμαχο ταξίδι του πρωθυπουργού μίλησε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως η εν λόγω επίσκεψη στο Παρίσι «κράτησε ελάχιστες ώρες και αφορούσε σε συναντήσεις με επενδυτικούς παράγοντες».

Όπως είπε, «η ΝΔ και ο αντιπρόεδρος της χυδαιολογούν ασύστολα. Το βασικό θέμα που εκτιμώ ότι τους φέρνει σε αυτή τη θέση είναι η εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί λόγω των αποκαλύψεων για το πόθεν έσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα και να αρχίσουν τις καταγγελίες που είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου».

Στην συνέχεια εξαπολύοντας επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης – με αφορμή δημοσίευμα για τα ακίνητα της συζύγου του- ο κ. Τζανακόπουλος είπε πως: «πρέπει να δώσει απαντήσεις. Υποχρεούται. Πρέπει ο ίδιος να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί με το ακίνητο που έχει αποκτηθεί από τη σύζυγό του και που βρέθηκαν τα χρήματα. «Υπάρχουν άλλα ακίνητα που δεν έχει δηλώσει; άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκρύψει; πως αποκτήθηκε;», διερωτήθηκε για να συμπληρώσει ότι «στη συνέχεια μάθαμε για το απίστευτο δάνειο που πήρε εκ μέρους του Κήρυκα Χανίων και δεν αποπλήρωνε για 11 έτη. Οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα όπως υποχρεούται απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο νόμο. Δεν θα μπορέσει να δραπετεύσει κρυπτόμενος πίσω από το γραφείο τη ΝΔ».

Πως ξεκίνησε η ιστορία

Ολα ξεκίνησαν μετά τις πιεστικές ερωτήσεις του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Αδωνη Γεωργιάδη- ότι ο Αλέξης Τσίπρας ταξίδεψε στο Παρίσι με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος χωρίς να έχει γνωστοποιήσει την επίσκεψη και το πρόγραμμα επαφών του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. ζήτησε να ενημερωθεί για το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους από τις 27 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Μάλιστα, ζήτησε εκτός από το σχέδιο πτήσης να κατατεθούν τα έγγραφα με τους ενδιάμεσους σταθμούς μετά τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Πέρασαν 24 ώρες χωρίς απάντηση από το Μαξίμου και ο Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ζήτησε να κατατεθεί το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους για την Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου.

Τόνισε ότι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος «είναι για ειδική χρήση και δεν μπορεί να το παίρνει ο καθένας και το κόστος του να πληρώνεται από τον απλό πολίτη» και πρόσθεσε πως το επίσημο δρομολόγιο του αεροπλάνου έπρεπε να είναι «Αθήνα-Λισαβόνα, Λισαβόνα Αθήνα», αλλά διερωτήθηκε σαφώς αν κατά την επιστροφή του «ο κ. Τσίπρας πήγε και κάπου αλλού». «Εγώ ζητάω τα σχέδια πτήσης. Είναι επίσημα έγγραφα και να μη διανοηθούν να επικαλεστούν απόρρητο», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, ζητώντας και τη λίστα των επιβατών.

Η πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου



Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, το Μέγαρο Μαξίμου, μέσω άτυπης ενημέρωσης, παραδέχθηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη σύνοδο της Λισαβόνας επισκέφθηκε το Παρίσι. Μάλιστα έκανε λάθος στις ημερομηνίες: «Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο και το γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Μιχάλη Καλογήρου, μετά τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου στη Λισαβόνα, στην οποία παρέμεινε από την Παρασκευή 27.01 μέχρι και την Κυριακή 29.01, έκανε ολιγόωρη στάση στο Παρίσι, για την οποία ήταν ενήμερη τόσο η ελληνική πρεσβεία όσο και η γαλλική κυβέρνηση», ανέφερε το Μαξίμου: «Εκεί είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της L’Οréal, η οποία προετοιμάζει μεγάλη επένδυση στη χώρα μας, με εκπροσώπους της επενδυτικής τράπεζας Rothschild, που αποτελεί επίσημο σύμβουλο του ΟΔΔΗΧ με αντικείμενο την προετοιμασία της εξόδου της χώρας στις αγορές, αλλά και με άλλους επενδυτικούς παράγοντες. Επέστρεψε στην Αθήνα τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου το πρωί (σ.σ.: την Τρίτη η ημερομηνία ήταν 31 Ιανουαρίου), αναχώρησε από την Αθήνα για τη Σερβία, ενώ την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου (σ.σ.: 1η Φεβρουαρίου) μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής».

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας

Αμεση ήταν η αντίδραση της Ν.Δ.: «Το Μέγαρο Μαξίμου παραδέχθηκε ότι ο πρωθυπουργός -προφανώς μαζί με την οικογένειά του- πήγε στο Παρίσι με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο με έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ έπρεπε να επιστρέψει από τη Λισαβόνα. Αν είχε πάει για να δει επενδυτές, θα το είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων. Τώρα γνωρίζουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός γιατί ο κ. Τσίπρας θέλει τόσο πολύ να μείνει στην εξουσία. Μεγάλη ζωή για εκείνον, πολύ σκληρή για τους Ελληνες».

Στο θέμα όμως επανήλθε και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., Αδωνις Γεωργιάδης: «Τώρα που παραδέχονται ότι πήγε στο Παρίσι (χωρίς να το έχει ανακοινώσει) αναμένω τη λίστα των επιβαινόντων… Καλά, αφού έκανε τέτοια συνάντηση για μεγάλη μάλιστα επένδυση στην Ελλάδα, γιατί την κράτησε κρυφή;… Πόσο ψεύτης!;».

Μάλιστα την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της επενδυτικής τράπεζας Rothschild στο Παρίσι. Ο κ. Γεωργιάδης ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό αν υπάρχει επίσημη σύμβαση του ΟΔΔΗΧ με την επενδυτική τράπεζα Rothschild και, αν ναι, από πότε και με ποια αμοιβή; Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. αιτείται την κατάθεση στο σώμα της σύμβασης του ΟΔΔΗΧ με την επενδυτική τράπεζα Rothschild.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος για το μυστικό ταξίδι στο Παρίσι με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος

Τα έξι ερωτήματα της ΝΔ για το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι

Τι είπε ο Τζανακόπουλος για το «κρυφό» ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι