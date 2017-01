Μητρόπουλος: Η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει τα προληπτικά μέτρα για το 2018

«Το τραγικό για την πολύπαθη χώρα μας είναι ότι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού δείχνει να μην γνωρίζει τί έχει ψηφίσει και σε τί έχει δεσμεύσει την πατρίδα!», αναφέρει ο Αλέξης Μητρόπουλος που σε ανακοίνωσή του αποκαλύπτει ότι τα προληπτικά μέτρα για το 2018 έχουν ήδη ψηφιστεί.

Όπως αναφέρει ο κ. Μητρόπουλος «από τη μια η κυβέρνηση επιτίθεται στο ΔΝΤ και κυρίως στον κ. Σόιμπλε ότι οψιγενώς βάζει στο τραπέζι το ζήτημα των προληπτικών μέτρων και από την άλλη ο κ. Σόιμπλε αντιτείνει «την τήρηση των συμπεφωνημένων». Το τραγικό όμως για την πολύπαθη χώρα μας είναι ότι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού δείχνει να μην γνωρίζει τί έχει ψηφίσει και σε τί έχει δεσμεύσει την πατρίδα».

Και στη συνέχεια προσθέτει: «Χθες μάλιστα από την Πορτογαλία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος φάνηκε να μην γνωρίζει τη σχετική διάταξη του τρίτου Μνημονίου που με δική του μάλιστα εντολή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!! Την ίδια εντύπωση έδωσε στους Έλληνες και ο Πρόεδρος του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη!».

Ως επικεφαλής της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. ), ο κ. Μητρόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική διάταξη στην οποία αναφέρεται:

(ν. 4336/2015, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, σελ. 1014 επ.)

«Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΩΝ παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, υποστηριζόμενου από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των ευπαθών ομάδων. (….) Για την επιτυχία ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ».

Και από το αγγλικό κείμενο:

«Greece will target a medium-term primary surplus of 3.5% of GDP to be achieved through a combination of upfront parametric fiscal reforms, including to its VAT and pension system, supported by an ambitious programme to strengthen tax compliance and public financial management, and fight tax evasion, while ensuring adequate protection of vulnerable groups. (…) Success will require the sustained implementation of agreed policies over many years.».