Ο Ταγιάνι αποκάλεσε τους Σκοπιανούς απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου! [βίντεο]

Αίσθηση από τις δηλώσεις του νέου Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι που αποκαλεί τα Σκόπια «Μακεδονία» και μάλιστα θεωρεί πως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος ο Β’ ήταν πρόγονοι των Σκοπιανών!

«Η Μακεδονία είναι μια όμορφη χώρα. Όλοι στην Ιταλία γνωρίζουν την Μακεδονία. Γιατί; Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος ο Μακεδών είναι πολύ δημοφιλείς πρόγονοί σας. Χωρίς τον Αλέξανδρο δεν έχουμε την Ευρώπη, γιατί ήταν ο πρώτος βασιλιάς που σταμάτησε την εισβολή από το Ιράν και από εκείνες τις χώρες. Γι’ αυτό τον λένε Μέγα Αλέξανδρο, γιατί ενδυνάμωσε τα ευρωπαϊκά σύνορα», ήταν τα λόγια του Ταγιάνι κατά την επίσημη επίσκεψή του στα Σκόπια τον περασμένο Φεβρουάριο ως Ευρωπαίος Επίτροπος, λίγους μήνες δηλαδή προτού εκλεγεί ως υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου.

Η γνωστοποίηση των θέσεων του κυρίου Ταγιάνι, που αποκάλυψε το δελτίο ειδήσεων του Ant1, θορύβησε τους Έλληνες ευρωβουλευτές που έσπευσαν να τον αποδοκιμάσουν. «Ο κύριος Ταγιάνι αποδεικνύεται όχι μόνο ανιστόρητος, αλλά και επιπόλαιος», τόνισε ο Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «αποδεικνύεται ο πρόεδρος όχι μόνο ανιστόρητος αλλά και αγεωγράφητος, λυπάμαι», δήλωσε η Ελίζα Βόζεμπεργκ από την ευρωομάδα της ΝΔ, «φανταστείτε η μητέρα του κυρίου Ταγιάνι να μην ήταν καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών, τι θα έλεγε», αναρωτήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντιδράσεις μέσω Twitter υπήρξαν και από την ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, που έγραψε: «Το όνομα της χώρας είναι ΠΓΔΜ. Η Μακεδονία, ο τόπος που γεννήθηκαν Αλέξανδρος και Φίλιππος είναι στην Ελλάδα. Μεγάλο σφάλμα Πρόεδρε», αλλά και τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη: «Ο Αν.Ταγιάνι υπέπεσε σε θεσμικό κ ιστορικό ατόπημα. Οι Σλαβομακεδόνες δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οφείλει δημόσια επανόρθωση. Ο Πρόεδρος του ΕΚ οφείλει να τηρεί έμπρακτα τις αποφάσεις της ΕΕ κ του ΟΗΕ για την FYROM. Αύριο το πρωί, του αποστέλλω σχετική επιστολή».

The name of the country is FYROM. The birthplace of Alexander ,Philipos is Macedonia, in Greece. A huge mistake MrPresident @Antonio_Tajani

— MARIA SPYRAKI MEP (@MariaSpyraki) January 25, 2017