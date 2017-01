Σε θέση εκλογικής μάχης η ΝΔ: Αυτή είναι η επιτελική ομάδα στον στρατηγικό σχεδιασμό...

Για «ωρολογιακές βόμβες» που τοποθετεί στην οικονομία η κυβέρνηση μιλούν πλέον στη Ν.Δ., με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προετοιμάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές. Ηδη χθες ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Γιάννης Οικονόμου, αντικαταστάθηκε από τον κ. Μητσοτάκη, καθώς ετοιμάζεται να πολιτευτεί στη Φθιώτιδα, αναλαμβάνοντας σύμβουλος του προέδρου για θέματα καταναλωτή.

Στη θέση του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε την έκπληξη και τοποθέτησε το νεότερο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Χρήστο Ταραντίλη. Ο πανεπιστημιακός που διδάσκει Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων έχει πολυετή θητεία ως σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ψηφίζεται επί 12 συνεχή χρόνια από τους φοιτητές του ως ο καλύτερος καθηγητής. Ανθρωποι που τον γνωρίζουν μιλάνε για έναν άνθρωπο που τον διακρίνει το πάθος για ό,τι κάνει, του αρέσει η ροκ μουσική και έχει συγκροτημένες θέσεις για τα ζητήματα της πολιτικής στρατηγικής.

Στην αιχμή του δόρατος της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε ως αναπληρωτές του κ. Ταραντίλη τις Μαίη Ζαννή και Βασιλική Λοΐζου και τους Κώστα Μπακογιάννη, Νίκο Ρωμανό και Νίκο Σωτηρόπουλο.

Στο μικροσκόπιο των γαλάζιων στελεχών έχει μπει πάντως η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, με την τομεάρχη Ανάπτυξης Ντόρα Μπακογιάννη να δηλώνει στο Πρακτορείο 104,9 πως «σήμερα απειλείται το πρόγραμμα με αποχώρηση του ΔΝΤ. Αυτό θα σημάνει σταμάτημα πλήρως του προγράμματος και επαναδιαπραγμάτευση νέου προγράμματος».

Την ίδια ώρα, από την οδό Πειραιώς εξαπολύουν πυρά προς το Μέγαρο Μαξίμου για την αποδοχή από μέρους τους να συζητήσουν τον «κόφτη» για μετά το 2018. «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για μια ακόμη φορά, σήμερα βάφτισε τον “κόφτη” μισθών και συντάξεων, μετά το τέλος του προγράμματος, “μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων”, τη φοροεπιδρομή “διεύρυνση φορολογικής ύλης” και τα νέα μέτρα μετά το 2018 “δημοσιονομικό μονοπάτι”», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις Τζανακόπουλου.

Επιβεβλημένη την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής χαρακτήρισε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην οικονομία.

«Στο σκέλος των εσόδων, αυτά είναι αυξημένα εξαιτίας της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μετά την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων ύψους 5 δισ. ευρώ την περίοδο 2015-2016. Και σε αυτά ήρθαν να προστεθούν άλλα 2,5 δισ. ευρώ φορολογικά μέτρα το 2017», διευκρινίζει ο κ. Σταϊκούρας.

Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων και επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας «Επιχειρησιακής Ερευνας και Συστημάτων Αποφάσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει συνολικά άνω των 150 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και διεθνή συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 60 ερευνητικών δημοσιεύσεων στα κορυφαία διεθνή περιοδικά στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας και της διοικητικής επιστήμης, των δικτύων logistics και των μεταφορών. Επιπλέον, έχει διατελέσει σύμβουλος της ανώτατης διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων.

ΜΑΙΗ ΖΑΝΝΗ

Σπούδασε στο Η.Β. Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία και έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε European Politics στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και σε Politics of Empire and Post-Imperialism στο LSE. Δούλεψε ως βοηθός έρευνας για τη διασύνδεση ευρωπαϊκών think tanks για το TEPSA στις Βρυξέλλες και, επί σειρά ετών, ήταν στέλεχος με αρμοδιότητα τις σχέσεις με Διεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισμούς στο Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου (ICC) στο Παρίσι. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και, στη συνέχεια, στον ιδιωτικό τομέα ως πολιτική αναλύτρια.

ΒΙΚΥ ΛΟΪΖΟΥ

Πολιτικός επιστήμων – διεθνολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην ευρωπαϊκή πολιτική στο Πάντειο. Εχει εργασθεί, μεταξύ άλλων, ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στα υπουργεία Αμυνας και Παιδείας, καθώς και στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό και τις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καθώς και για τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Εχει εργασιακή εμπειρία στις κατασκευές και τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ είναι στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εχει εργασθεί, μεταξύ άλλων, ως υπεύθυνος σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύου, διοργάνωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων και υποστήριξης Γραφείου Τύπου σε think tank, ως ειδικός σύμβουλος στην ΟΣΥ Α.Ε. με αρμοδιότητες σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας, καθώς και ως συνεργάτης σε εταιρίες επικοινωνίας.

ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Σπούδασε Ψυχολογία (BA Psychology) στο Πανεπιστήμιο του Essex και έχει MBA από το Cardiff University Business School της Ουαλίας. Μέχρι το 2007 εργάστηκε στο marketing μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 και οι Ασιατικοί Αγώνες του 2006, που έγιναν στο Κατάρ. Ασχολείται επιχειρηματικά με την εστίαση, ενώ παράλληλα, αφού εκπαιδεύτηκε στη Γνωσική Ψυχοθεραπεία, συνεργάζεται, από το 2015, με το Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας.

ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου στα Πανεπιστήμια Θράκης και Λονδίνου. Είναι νομικός σύμβουλος ομίλου εταιριών στο χώρο της ενέργειας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και προεδρεύων της ΟΝΝΕΔ.

Γιώργος Δ. Ευθυμίου

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου