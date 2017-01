Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε θερμά την εκλογή του Ιταλού Αντόνιο Ταγιάνι στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, «ανέβασε» στο Twitter τα συγχαρητήρια του στον νέο πρόεδρο, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που είναι φίλος της Ελλάδας, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.

Congratulations to @Antonio_Tajani! New European Parliament President. A good friend of Greece and Nea Demokratia!

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 17 Ιανουαρίου 2017