Πρώτη επέτειος Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ: Τι σχολιάζουν στενοί του συνεργάτες

Ενας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τις 10 Ιανουαρίου του 2016 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά από μία επεισοδιακή εκλογική διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα και την αναβολή της πρώτης εκλογικής μάχης τον Νοέμβριο κ. Μητσοτάκης κόντρα στις προβλέψεις πήρε την αρχηγία του κόμματος καταφέρνοντας να συσπειρώσει γύρω από το όνομά του όχι μόνο τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και αυτούς που είδαν στο πρόσωπό του όχι μόνο έναν πολιτικό με βαρύ όνομα αλλά και έναν νέο άνθρωπο με φρέσκιες ιδέες.

Από τότε μέχρι σήμερα το σύμφωνο αλήθειας που ευαγγελίστηκε από την πρώτη στιγμή και η διαφορετική αντίληψη της άσκησης της αντιπολίτευσης φανερώνονται καθημερινά και οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν πως όλο και περισσότεροι συστρατεύονται στο κοινό όραμα για μία νέα, διαφορετική και ελπιδοφόρα Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν έχει μετατρέψει την ΝΔ σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Δίπλα του, στελέχη με «βαριά» βιογραφικά συμπράττουν στο όραμα για μία νέα και υπερήφανη Ελλάδα. Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, η αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου Τύπου του κόμματος, Κύρα Κάπη και, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο KoolNews.gr, περιέγραψαν όχι μόνο τις στιγμές που έζησαν κατά την εσωκομματική προεκλογική περίοδο αλλά αναλύουν τα πεπραγμένα του τελευταίου έτους και προβλέπουν για το μέλλον.

Αναφερόμενος στον λόγο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ανατροπή και κέρδισε στις εκλογές ο Μακάριος Λαζαρίδης μίλησε στην ξεκάθαρη πολιτική του στόχευση που συγκίνησε τον παραδοσιακό Νεοδημοκράτη ψηφοφόρο και ταυτόχρονα έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουν τον πολιτικό του λόγο και πολίτες που βρίσκονταν στο out of the box της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενη στο μεγαλύτερό του επίτευγμα τον ένα χρόνο που βρίσκεται στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας η Κύρα Κάπη τόνισε πως δεν απογοήτευσε όσους τον πίστεψαν και μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε ενώνοντας και παράλληλα ανανεώνοντας τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας για το στοίχημα την χρονιά που έρχεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την μάχη που δίνουν όλοι ώστε κάθε ημέρα που περνά και ένας νέος ψηφοφόρος να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.