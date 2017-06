Πανικός στο Λονδίνο – Φωτιά σε κεντρικό σταθμό του μετρό [εικόνες & βίντεο]

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα, όταν εκκενώθηκε ο σταθμός Σεν Πάνκρας στην περιοχή του Κινγκς Κρος του Λονδίνου λόγω έντονης μυρωδιάς καπνού.

Σύμφωνα με αναρτήσεις από αυτόπτες μάρτυρες στα social media, ο σταθμός εκκενώθηκε άμεσα, αφού υπήρχε φόβος ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Ο χώρος αυτήν την ώρα ελέγχεται από την πυροσβεστική, ενώ η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Η κατάσταση σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι υπό έλεγχο, ωστόσο, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο σύστημα των μεταφορών, αφού ο σταθμός Σεν Πάνκρας είναι από τους πλέον κεντρικούς στη βρετανική πρωτεύουσα

