Παγόβουνο-γίγας αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική – Έχει το μέγεθος της Κύπρου [εικόνες & βίντεο]

Συναγερμό έχει προκαλέσει ένα παγόβουνο ενός τρισεκατομμυρίου τόνων, από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί ποτέ και το οποίο σχηματίσθηκε μετά την αποκόλληση μιας τεράστιας έκτασης πάγου από την Ανταρκτική.

Την είδηση ανακοίνωσαν ερευνητές του βρετανικού πανεπιστημίου του Σουόνσι.

«Το παγόβουνο σχηματίσθηκε ανάμεσα στη Δευτέρα και την Τετάρτη, διευκρινίζουν οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούσαν την αποκόλληση αυτού του γιγάντιου όγκου από πάγο, που υπολογίζεται πως έχει έκταση σχεδόν 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η αποκόλληση έγινε από την παγοκρηπίδα Larsen, όπου οι επιστήμονες παρακολουθούσαν εδώ και πάνω από μια δεκαετία την εξέλιξη μιας μεγάλης ρωγμής. Η ανάπτυξη της ρωγμής επιταχύνθηκε μετά το 2014.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό BBC, το παγόβουνο, το πάχος του οποίου είναι πάνω από 200 μέτρα, δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα να μετακινηθεί πολύ ούτε πολύ γρήγορα. Ωστόσο θα πρέπει να παρακολουθείται. Ρεύματα και άνεμοι μπορεί να το σπρώξουν βόρεια της Ανταρκτικής όπου θα αποτελούσε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Breaking news on #LarsenC from @MIDASOnIce! Take a look yourself at the MODIS imagery at https://t.co/vMXIdzdfci pic.twitter.com/CmPkuxBpN6

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 12 Ιουλίου 2017