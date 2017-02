Ernst & Young: Ο παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή σε σημείο κρίσιμης καμπής

Σε σημείο κρίσιμης καμπής βρίσκεται ο παραδοσιακός ρόλος του οικονομικού διευθυντή, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα παγκόσμιας έρευνας της Ernst & Young (ΕΥ) μεταξύ 769 διευθυντικών οικονομικών στελεχών, από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το 57% των συμμετεχόντων, οι επίδοξοι οικονομικοί διευθυντές θα χρειαστεί να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, την ικανότητα να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες, καθώς και δυνατές σχέσεις με τη διοίκηση, αν θέλουν να προαχθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την έκθεση The DNA of the CFO, αντικατοπτρίζουν το διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αρμοδιοτήτων της θέσης αυτής, καθώς η πίεση από την ψηφιακή τεχνολογία, τον τεράστιο όγκο δεδομένων, τον ολοένα και πιο εξονυχιστικό έλεγχο και τη διαρκή αβεβαιότητα και αστάθεια, συνεχώς αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα διευθυντικά οικονομικά στελέχη θα χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, όπως η καινοτομία, η ευρηματικότητα, καθώς και η συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εμπνεύσουν και να καλλιεργήσουν την αφοσίωση των στελεχών τους. Παράλληλα, ο τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστικός στα νέα δεδομένα.

Τα ψηφιακά μέσα, (από τα tweets και τα blogs έως και τα πιο εξελιγμένα κανάλια), θα αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία της επικοινωνιακής στρατηγικής του οικονομικού διευθυντή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός της εταιρείας. Καθώς είναι πλέον σαφές ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων μετασχηματίζεται δραστικά, με την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα να αποτελούν προτεραιότητα, ο σχεδιασμός μιας συγκεκριμένης και υλοποιήσιμης στρατηγικής, βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η απόδοση των οικονομικών διευθυντών, θα βαρύνει σταδιακά την ατζέντα τους.

Η έρευνα αναδεικνύει, επίσης, τη σημασία της χάραξης μιας πορείας που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και ρόλων, προκειμένου να οικοδομηθούν δεξιότητες σε βασικούς τομείς πέραν των χρηματοοικονομικών, για το μέλλον του οικονομικού διευθυντή.

Οι οικονομικοί διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη δημιουργία της επόμενης γενιάς διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Η παροχή ευκαιριών προς τα αυριανά ηγετικά στελέχη να διευθύνουν ένα μεγάλο, μετασχηματιστικό για την επιχείρηση έργο, αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των οικονομικών διευθυντών από τους μισούς σχεδόν ερωτηθέντες (42%).

Οι συμβουλές και η καθοδήγηση από τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου, ή άλλα ανώτερα οικονομικά στελέχη (38%), καθώς και η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης ταλέντων σε βασικό δείκτη απόδοσης για τους οικονομικούς διευθυντές (38%), αναφέρθηκαν, επίσης, ως βασικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ως προς το εύρος των δεξιοτήτων, ικανότητες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός (47%) και η εμπειρία από την αγορά και η κατανόηση των παραγόντων δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις (43%), αναδείχθηκαν μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων που θα χρειαστούν τα μελλοντικά οικονομικά στελέχη για τη μετάβαση στη θέση του οικονομικού διευθυντή. Οι νέες αυτές δεξιότητες ξεπέρασαν άλλες πιο παραδοσιακές, όπως το εύρος των βασικών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων, από τις ελεγκτικές, μέχρι τις φορολογικές και λογιστικές.

Καθώς μεταβάλλεται το DNA του οικονομικού διευθυντή, θα αλλάζει η στελεχιακή σύνθεση των οικονομικών διευθύνσεων. Τα δύο τρίτα (66%) των οικονομικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν την επόμενη γενιά διευθυντικών οικονομικών στελεχών από μια διαφοροποιημένη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού.

Το 57% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και σχεδόν οι μισοί άνδρες συμμετέχοντες (49%) πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες μεταξύ των αναδυόμενων μελλοντικών διευθυντικών οικονομικών στελεχών. Σύμφωνα με το 62% των ερωτηθέντων, η κορυφαία στρατηγική για την αύξηση των γυναικών που προάγονται στη θέση του οικονομικού διευθυντή, είναι η «προβολή επιτυχημένων γυναικών σε ηγετικές θέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τα νεότερα στελέχη».