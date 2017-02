ΔΝΤ: Δεν ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα σήμερα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις έβαλε μέσω Twitter «τέλος» στις όποιες ελπίδες υπήρχαν ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της διοίκησης του ΔΝΤ θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συμμετοχή ή όχι του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει στο tweet του ο κ. Ράις: «το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα συζητήσει σήμερα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, βάσει του Άρθρου 4. Αποφάσεις για πιθανή χρηματοδοτική συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα δεν βρίσκονται στην ατζέντα (σ.σ.: της συνεδρίασης)».

Clarifying: IMF board to discuss review of Greece’s economy (Article IV) today. Decision on IMF potential future financing not on agenda

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) 6 Φεβρουαρίου 2017