Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τέταρτο πρόγραμμα

Εργαζόμαστε άκοπα για να πετύχουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα και να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση με το ΔΝΤ, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Ο Κ. Ρέγκλινγκ υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που τηρηθούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί δεν θα υπάρξει ανάγκη για ένα τέταρτο πρόγραμμα μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα, Νίκου Μανιού, Νάσου Αθανασίου, του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Σταικούρα, καθώς και του ευρωβουλευτή και αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο Κ. Ρέγκλινγκ εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί λύση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ο επικεφαλής του ΕSM τόνισε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στο πρόγραμμα, το οποίο έχει διανύσει το ήμισυ της πορείας του, και έχουν εκταμιευθεί 32 δια. ευρώ. Επισήμανε, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση δεν έχουν εφαρμοστεί όλες οι συμφωνίες με τις ελληνικές αρχές από τον Αύγουστο του 2015, και γι΄ αυτό υπάρχει καθυστέρηση των εκταμιεύσεων. Σημείωσε, πάντως, ότι πάντα υπήρχαν καθυστερήσεις, αλλά πάντα καταλήγαμε σε συμφωνίες.

Ο Κ. Ρέγκλινγκ επισήμανε ότι είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απόδοση των δημόσιων οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί Grexit, είπε ότι οι Συνθήκες της ΕΕ δεν προβλέπουν έξοδο κάποιας χώρας από τη ζώνη του ευρώ και τόνισε ότι κανείς δεν προετοιμάζεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ε.Κ., Ρομπέρτο Γκουατιέρι, συνοψίζοντας τη συζήτηση, είπε ότι δεν είναι δυνατό να συζητάμε για το αν πρέπει να ισχύουν τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Ο ίδιος, εξέφρασε την ελπίδα ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα συνεργαστούν προκειμένου να βρεθεί πολύ σύντομα λύση για τη δεύτερη αξιολόγηση και σημείωσε ότι θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό να αφήσουμε να εκτροχιαστεί πάλι η ελληνική οικονομία. Ο Ρ. Γκουατιέρι προσέθεσε, πάντως, ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις- συγκρούσεις με το ΔΝΤ, οι οποίες θα μπορούσαν να ρυθμιστούν. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «δεν φαίνεται λογικός ο νέος όρος του ΔΝΤ» και ότι κάποιοι θεωρούν ότι αντιβαίνει στο κοινοτικό κεκτημένο.

Αναφερόμενος, τέλος, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του ΕΚ, τόνισε ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας είναι καλύτερες από τις προβλέψεις και τους στόχους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι Έλληνες και Πορτογάλοι βουλευτές επικεντρώθηκαν, σε γενικές γραμμές στις αρνητικές επιπτώσεις των Μνημονίων, ενώ βουλευτές από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης επικεντρώθηκαν περισσότερο στο γεγονός ότι οι χώρες τους έχουν δανείσει την Ελλάδα.

Ρέγκλινγκ: Είναι μια ειδική περίπτωση η Ελλάδα

Την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2015 στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος επισήμανε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, ο ίδιος επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι μια «ειδική περίπτωση», σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν σε πρόγραμμα, «καθώς είναι στη μέση του τρίτου προγράμματός της».

#Regling: #Greece is a special case, it is in the middle of its 3rd programme. New debt relief measures will reduce debt level #EPW17

— ESM (@ESM_Press) 1 Φεβρουαρίου 2017