Ρέγκλινγκ: Είναι μια ειδική περίπτωση η Ελλάδα

Την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2015 στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος επισήμανε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, ο ίδιος επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι μια «ειδική περίπτωση», σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν σε πρόγραμμα, «καθώς είναι στη μέση του τρίτου προγράμματός της».

#Regling: #Greece is a special case, it is in the middle of its 3rd programme. New debt relief measures will reduce debt level #EPW17

— ESM (@ESM_Press) 1 Φεβρουαρίου 2017