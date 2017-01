Ρέγκλινγκ: Tο ΔΝΤ θα πρέπει να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα με χρήματα

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ προέβη σε μια διευκρινιστική ανάρτησή του στο Twitter ξεκαθαρίζοντας πως η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα πρέπει να περιλαμβάνει και την χρηματοδοτική στήριξη του ελληνικού προγράμματος.

«Σχετικά με τον ρόλο του ΔΝΤ στην Ελλάδα, είμαστε ξεκάθαροι πως η συμμετοχή του ΔΝΤ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του Ρεγκλινγκ.

On reports on #IMF role in Greece: #ESM MD #Regling is very clear that the #IMF should stay fully engaged in #Greece, also financially

