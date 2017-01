Ο ESM αποφάσισε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος

Το Συμβούλιο των Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) αποφάσισε πριν από λίγο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος, όπως αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter.

Πρόκειται για μέτρα που θα ελαφρύνουν σημαντικά το ελληνικό χρέος, αλλά όπως είχε προειδοποιήσει ο Ρέγκλινγκ, η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την Αθήνα.

#ESM Board of Directors just decided on short-term debt measures for #Greece, press release and FAQ will follow shortly

— ESM (@ESM_Press) 23 Ιανουαρίου 2017