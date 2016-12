Δύο ξεχωριστές εκθέσεις θα θέσει προς συζήτηση το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Δύο ξεχωριστές εκθέσεις για την Ελλάδα θα εισαχθούν προς συζήτηση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ στα τέλη Ιανουαρίου- αρχές Φεβρουαρίου, δίνοντας τον τόνο για τη θέση του Ταμείου σε σχέση με το τρέχον, αλλά και το προηγούμενο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας μας.

Η πρώτη έκθεση σχετίζεται με την επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας που έκανε η επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης που είχε δημοσιευθεί προ τριμήνου το ΔΝΤ θεωρεί επιβεβλημένη τη μείωση των σημερινών συντάξεων, αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου. Τις θέσεις αυτές άλλωστε τις έχει επανειλημμένα εκφράσει και ο Πόουλ Τόμσεν το τελευταίο διάστημα, αποσυνδέοντας μάλιστα τις παρεμβάσεις αυτές με τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπει το ελληνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το cnn.gr, ειδική βαρύτητα στην έκθεση του άρθρου 4 θα έχει η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που θα εμπεριέχεται σε αυτή. Το Ταμείο τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε αναφέρει για το ζήτημα πως «για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα, θα απαιτηθεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που εξετάζεται, και η οποία πρέπει να υπολογιστεί βάσει ρεαλιστικών παραδοχών σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να δημιουργήσει βιώσιμα πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια θέση θα μεταφέρεται αυτούσια και στην έκθεση του άρθρου 4 στην οποία δεν αποκλείεται να γίνεται μια πρώτη αποτίμηση και των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που ενέκρινε το Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα του 2012

Η δεύτερη έκθεση που θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του δανειακού προγράμματος που είχε συνομολογήσει το Ταμείο με την Ελλάδα το 2012 και το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο του 2016 (Η έκθεση θα τιτλοφορείται Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2012 Stand-By Arrangement).

Η έκθεση αυτή -που είναι στο τελικό στάδιο της κατάρτισής της – συντάσσεται από μια ομάδα στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα.Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο Βιτάλι Κραμαρένκο, στέλεχος του Ταμείου που μέχρι πρόσφατα είχε εμπλοκή στα προγράμματα του ΔΝΤ στην Αφρική.

Για να ολοκληρωθεί η έκθεση θα απαιτηθεί η έλευση κλιμακίου του ΔΝΤ στην Αθήνα προκειμένου να έχει επαφές με την τωρινή κυβέρνηση, με στελέχη της κυβέρνησης Σαμαρά και της κυβέρνησης Παπαδήμου, καθώς και επαφές με εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα και της Τράπεζας της Ελλάδας. Τα στελέχη του Ταμείου αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα μετά το δεύτερο 15νθημερο του Ιανουαρίου 2017 και να παραμείνουν στη χώρα για ένα τριήμερο.

Να σημειωθεί πως αντίστοιχη έκθεση είχε συνταχθεί από το ΔΝΤ και για το πρόγραμμα στήριξης του 2010 και η δημοσιοποίηση της τον Ιούνιο του 2013 είχε αναδείξει τα πρώτα προβλήματα στις σχέσεις Ταμείου – Ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως τις ευθύνες του Ταμείου για το ότι χρηματοδότησε το πρόγραμμα εκείνο, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Πάντως, πέραν των δύο αυτών εκθέσεων δεν αναμένεται υπάρξει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ καμία άλλη αναφορά για την Ελλάδα και ειδικά συζήτηση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης, κάτι που φαίνεται πως θα καθυστερήσει, καθώς θα απαιτήσει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογησης.