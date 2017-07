Εκταμιεύτηκε η δόση των 7,7 δισ. ευρώ από τον ESM προς την Ελλάδα

Την πραγματοποίηση σήμερα της εκταμίευσης της δόσης των 7,7 δισ. προς την Ελλάδα ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

«Ο ΕSM εκτέλεσε την πρώτη εκταμίευση των 7,7 δισ. στο πλαίσιο της τρίτης δόσης, τα χρήματα έφτασαν στην Ελλάδα», αναφέρεται στο λογαριασμό του ESM στο Τwitter.

#ESM executed 1st disbursement of €7.7 bn under the 3rd tranche, money arrived in #Greece, press release from 7July: https://t.co/w1TaD11AqB

— ESM (@ESM_Press) July 10, 2017