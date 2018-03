Μην χάσετε το νέο τεύχος του ET Magazine στο EleftherosTypos.gr (31/03-01/04)

Share Share Pin +1 Shares 0

Με αναλύσεις και ενδιαφέροντα θέματα κυκλοφορεί το νέο ET Magazine στο EleftherosTypos.gr.

Στο εξώφυλλο του τεύχους #21 θα δείτε τον Ιβάν Σαββίδη σε ένα από τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από την εισβολή του στο γήπεδο της Τούμπας. Στο αντίστοιχο θέμα, θα διαβάσετε όλα όσα πρέπει και θέλετε να ξέρετε για το επερχόμενο Grexit στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις διεθνείς διοργανώσεις. Πώς φτάσαμε σε αυτό, ποιες οι επιπτώσεις του και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επειδή το ET Magazine στο EleftherosTypos.gr, φυσικά και ασχολείται και με τις… ημερομηνίες, δεν μπορούσε να μην κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Πρωταπριλιά. Ποιο είναι το έθιμο, τι συμβολίζει, από πού ξεκίνησε και ποια η σημασία του στην Ελλάδα.

Παράλληλα στο νέο ET Magazine θα «ταξιδέψετε» στην Ασία και θα… περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο σπήλαιο της ηπείρου αυτής, το οποίο και βρίσκεται στην Κίνα. Τι κρύβει, γιατί εκπλήσσει τους επιστήμονες και τι μαθαίνουμε για τον πλανήτη μας από την εξερεύνησή του.

Ένα επίσης αθλητικό θέμα που θα βρείτε στο νέο ET Magazine στο EleftherosTypos.gr κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν και την ξαφνική απώλεια του ποδοσφαιριστή και προπονητή, Γιάννη Κυράστα, ο οποίος έχασε την μάχη με τον καρκίνο και άφησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φτωχότερο.

Σε άλλο ένα «ταξίδι», το ET Magazine σας παρουσιάσει στην έρευνά του, τις φονικότερες πυρκαγιές κτηρίων των τελευταίων ετών σε όλο τον πλανήτη που στοίχισαν την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Last but not least που λένε και οι Αμερικανοί, μην χάσετε το θέμα που αφορά την… «άλωση» ενός εκ των πιο ανδρικών brand της σύγχρονης ιστορίας, του Johnny Walker, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να λανσάρει ένα προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες!

Καλή ανάγνωση και καλό Σαββατοκύριακο.