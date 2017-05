Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην σκηνή του So you think you can dance που παρουσιάζεται στον ΑΝΤ1.

Η Ζαχαρένια Ζερβάκη και ο Άλεξ Αρμάσου είναι ζευγάρι στη ζωή αλλά και χορευτικό δοκίμασαν μαζί τις δυνάμεις τους, ωστόσο οι κριτές θεώρησαν πως η Ζαχαρένια δεν ήταν αρκετά γρήγορη και θέλει ακόμα δουλειά.

Ο Άλεξ πήρε το εισιτήριο για τα Bootcamps, αλλά η Ζαχαρένια δεν τα κατάφερε και παρά τη χαρά της για το φίλο της, δεν έκρυψε και τη δική της θλίψη ξεσπώντας σε κλάματα.