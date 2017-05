Την πρώτη της λέξη!! Δεν το πιστεύω και εννοείται ξέρεις τι είπε!! ❤️ Beba’s first word!!! And so happy with what she said!! Sorry @georgeboosalis !!! #mama #babysfirstword

