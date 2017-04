Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σάκης Τανιμανίδης

Στην Αθήνα βρέθηκε για το Σαββατοκύριακο ο παρουσιαστής του Survivor Σάκης Τανιμανίδης.

Ο λόγος δεν είχε να κάνει με το παιχνίδι αλλά με άλλα επαγγελματικά σχέδια του παρουσιαστή στα οποία εμπλέκονται και οι… Onirama!

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από το βίντεο που ανήρτησε ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά σε ρυθμούς «We will, we will rock you».

Όπως ανακοίνωσε, δε, την Κυριακή θα επιστρέψει στον Άγιο Δομίνικο και τα γυρίσματα του Survivor.