Η αντίδραση των συντελεστών του La La Land όταν έμαθαν ότι τελικά δεν κερδίζει το ‘Οσκαρ [βίντεο]

Κανείς ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τη μεγάλη γκάφα που έγινε στην υποτίθεται πιο καλά προετοιμασμένη βραδιά του Χόλιγουντ. Η στιγμή που οι συντελεστές του La La Land είναι πάνω στη σκηνή γιατί νομίζουν ότι κέρδισαν το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ξαφνικά μαθαίνουν ότι έγινε λάθος, είναι ίσως από τις πιο άβολες που έχουμε δει ποτέ!

Πώς αντέδρασαν οι πρωταγωνιστές του La La Land; Για παράδειγμα η Εμα Στόουν που κέρδισε το Α Γυναικείου Ρόλου άρχισε να ψελλίζει: «Θεέ μου, Θεέ μου!».

When Emma Stone realizes the twist ending #Oscars #BestPicture pic.twitter.com/nkm1nDLnmE



Το μεγαλύτερο σοκ, ωστόσο το υπέστη ο σκηνοθέτης της ταινίας Ντεμιαν Σαζέλ.

Damien Chazelle is going to murder someone for this #Oscars #BestPicture pic.twitter.com/mVjKhTL5uL

— Marion Maitland (@nadatostada) 27 Φεβρουαρίου 2017