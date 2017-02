Ο Ντέιβιντ Κάσιντι πάσχει από άνοια [βίντεο]

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός Ντέιβιντ Κάσιντι δήλωσε ότι πάσχει από άνοια, μια ημέρα μετά τις παραστάσεις του στη νότια Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια των οποίων ξέχασε τα λόγια του και φάνηκε να πέφτει από τη σκηνή.

Ο 66χρονος καλλιτέχνης, ο γιος της «The Partridge Family» όπως λεγόταν η αμερικανική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1970 στην οποία έπαιζε, δήλωσε στο περιοδικό People ότι θα σταματήσει τις μουσικές περιοδείες για να επικεντρωθεί στην υγεία του. «Ημουν σε άρνηση αλλά ένα μέρος του μυαλού μου ήξερε ότι αυτό θα συμβεί. Θέλω να επικεντρωθώ στον εαυτό μου, χωρίς περισπασμούς. Θέλω να αγαπώ, να χαίρομαι τη ζωή», δήλωσε.

Και η μητέρα του έπασχε από τη νόσο αυτή. Ο Κάσιντι, του οποίου οι επιτυχίες «How Can I Be Sure?», «Cherish» και «I Think I love you», ξετρέλαιναν τις έφηβες της δεκαετίας του 1970, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια προβλήματα με το ποτό και οικονομικές δυσκολίες.

Βίντεο που ανάρτησαν θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις παραστάσεις του το Σαββατοκύριακο στο Αγκούρα Χιλς, δυτικά του Λος ‘Αντζελες, εγείρουν ανησυχίες για την υγεία του, καθώς δείχνουν τον τραγουδιστή να προσπαθεί να θυμηθεί τα λόγια από κάποιες παλιές του επιτυχίες. Κάποια στιγμή ο Κάσιντι χάνει την ισορροπία του ενώ βρίσκεται πάνω στη μικρή σκηνή, πέφτει και μετά ξανανεβαίνει.

Το 2015 αναγκάστηκε να βγάλει σε πλειστηριασμό το σπίτι του στη Φλόριντα μετά την αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε. Μεταξύ του 2010 και του 2014 συνελήφθη τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ένα μέρος της ποινής του το 2014 του επέβαλε να υποβληθεί σε αγωγή αποτοξίνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ