Οι ίντριγκες και οι καυγάδες των σέξι κοριτσιών του Survivor

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει τεθεί ο νέος κύκλος του ριάλιτι σόου του ΣΚΑΪ, «Survivor», που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας στην prime time ζώνη του σταθμού. Στιγμιότυπα και διάλογοι του παιχνιδιού έκαναν το γύρο του Διαδικτύου όλη την εβδομάδα και απασχόλησαν ιδιαίτερα τα social media, με τις εντάσεις, τις σέξι παρουσίες και τα πρώτα φλερτ να αποτελούν τους κεντρικούς άξονες.

Στην πρώτη επίσημη, η απόλυτη πρωταγωνίστρια δεν ήταν άλλη από τη Μαριάννα Καλλέργη. Η πρωταθλήτρια του Muay Thai τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο με το πλούσιο μπούστο της, αλλά και με τον τσακωμό της με την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Αφορμή ήταν ο τραυματισμός του Παναγιώτη στη δοκιμασία απέναντι στον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Η Μαριάννα, ως ρεαλίστρια, όπως τόνισε, σκεφτόταν συνεχώς το χειρότερο για τον τραυματισμό, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. «Σταμάτα τώρα, πρέπει να σκέφτεσαι το χειρότερο; Φύγε, ρε συ, από εδώ, πρέπει να πανικοβάλεις τον κόσμο; Εχεις σκεφτεί μέχρι και το θάνατο. Να σέβεσαι το ότι εγώ δεν γουστάρω να ακούω τέτοια», είπε, μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια.

Το βράδυ της Τρίτης, οι εντάσεις συνεχίστηκαν, με το θέμα ασυλίας να γίνεται η αιτία να ξεσπάσει άγριος καβγάς μεταξύ των παικτών. Οπως ειπώθηκε, υπήρξαν λόγια πίσω από την πλάτη, ίντριγκες και σκοπιμότητες σχετικά με το ποιος παίκτης θα αποχωρήσει. Η μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ του Κώστα Αναγνωστόπουλου και του Πάνου Αργιανίδη. Ο πρώτος θεώρησε πως ο συμπαίκτης του προσπαθεί να πάρει παίκτες με το μέρος του, ειδικά από τη στιγμή που έφυγε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να θέσει εκτός παιχνιδιού τους δυνατούς. Η συζήτηση ξεκίνησε και τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν, ενώ και άλλοι παίκτες μπήκαν δυναμικά στον καβγά.

Το ίδιο βράδυ, ένα ειδύλλιο άνθησε στον Αγιο Δομίνικο. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος και η Ειρήνη Κολιδά απομονώθηκαν στην άκρη της παραλίας και μεταξύ τους φάνηκε να υπάρχει μια έλξη, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους συμπαίκτες τους.

Στις πρώτες ημέρες μετάδοσης, ένας ακόμα παίκτης, από την ομάδα των «άσημων», κέρδισε το ενδιαφέρον. Ο Ορέστης-Φαίδων Τσανγκ, ο 27χρονος που εργάζεται ως freelancer μεταφραστής της κινεζικής γλώσσας, πρώτος στην Ιστορία επίσημος διερμηνέας της κινεζικής γλώσσας που βρέθηκε μπροστά από τον Τύμβο του Μαραθώνα, διατηρεί φιλική σχέση με τον Ηλία Ψηνάκη, φωτογραφίες με τον οποίο έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Οι αποδόσεις στους πίνακες της Nielsen

Η πρεμιέρα του «Survivor» ήταν μια μεγάλη νίκη για τον ΣΚΑΪ και το ψυχαγωγικό κομμάτι, αφού το σόου τερμάτισε πρώτο αφήνοντας πίσω του τα «δυνατά» χαρτιά των καναλιών, όπως το «Μπρούσκο» στον ΑΝΤ1, αλλά και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του Alpha, που προβάλλονταν την ίδια ώρα. Συγκεκριμένα, 1.678.237 τηλεθεατές υποδέχθηκαν το νέο ριάλιτι από τον εξωτικό Αγιο Δομίνικο. Στο νεανικό κοινό 15-44 έφθασε μέχρι 45,7%, όταν κατά μέσο όρο σημείωσε 33,5% και στο σύνολο 27,3% μονοπωλώντας την τηλεθέαση καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του.

Η δεύτερη μέρα, η 14η Φεβρουαρίου, βρήκε το ριάλιτι με κάποιες μικρές απώλειες αλλά επίσης πολύ καλά ποσοστά που έφτασαν το 21,7% στο σύνολο και το 25% στο κοινό 15-44. Την Τετάρτη…

Κορίτσια στον ήλιο… και τον Αγιο Δομίνικο

Τα θανατηφόρα κορμιά των επώνυμων κυριών φροντίζουν να ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο και την αδρεναλίνη στον Αγιο Δομίνικο. Ποιες είναι, όμως, οι hot παρουσίες;

Μαριάννα Καλλέργη

Απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και πρωταθλήτρια του Muay Thai, η 24χρονη κοπέλα έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για το βιογραφικό, τα σωματικά της προσόντα και τις κατακτήσεις της.

Σε ηλικία 19 ετών έγινε η πρώτη Ελληνίδα που μπήκε στο top 10 Female Fighters του «World Muay Thai Magazine», ενώ αυτή την περίοδο εργάζεται σε αλυσίδα γυμναστηρίων ως εκπαιδεύτρια, συνεχίζοντας επαγγελματικά να αγωνίζεται. Η Μαριάννα έγινε ευρέως γνωστή, το 2011, όπου και συμμετείχε στο «Dancing on ice», κατά τη διάρκεια του οποίου της είχε γίνει πρόταση γάμου από το χορευτή Αλεξέι Μοτόριν.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Παρουσιάστρια και αθλητικογράφος του καναλιού του Φαλήρου, έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, ενώ έχει ασχοληθεί πολύ και με το στίβο. Φανατική του surf και του pole dancing, αγαπά πολύ τη μαγειρική και τα social media. Μάλιστα, διαθέτει έναν από τους πιο hot λογαριασμούς σε Instagram και facebook, με τα στιγμιότυπά της με μαγιό να τραβούν όλα τα βλέμματα. Οσον αφορά στο λόγο που είπε «ναι» στο ριάλιτι, είναι γιατί είναι άνθρωπος των έντονων καταστάσεων και το θεωρεί μια τρελή εμπειρία.

Λάουρα Νάργες

Πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό μέσα από το «So you think you can dance» του Mega, όπου είχε λάβει μέρος ως διαγωνιζόμενη! Αν και είχε κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η γλυκιά, ξανθιά Ελληνογερμανίδα θα απασχολούσε τόσο τους παπαράτσι! Το πέρασμά της από γνωστές εκπομπές, όπως το «Πρωινό», η συμμετοχή της στο «Dancing with the stars», οι σέξι πόζες της με μαγιό -και πριν από το «Survivor»- και φυσικά η σχέση της με τον Μιχάλη Μουρούτσο την έχουν κάνει ένα από τα αγαπημένα παιδιά του φακού. Και όχι άδικα!

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Είναι τραγουδίστρια, σπούδασε στην ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει διακρίσεις στο χάντμπολ. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται και με το pole dancing, γεγονός που δίνει μια λογική εξήγηση στο λόγο που έχει τόσο καλοσχηματισμένους κοιλιακούς και κορμί… που πολλές θα ζήλευαν! Η επιλογή της να συμμετάσχει στο «Survivor» είναι μια πρόκληση για αυτήν και σίγουρα για όλο τον αντρικό πληθυσμό (πλην του αγαπημένου της Κώστα Πηλαδάκη), που την απολαμβάνει με σούπερ αποκαλυπτικά μπικίνι.

Σόφη Πασχάλη

Σε αυτή την περίπτωση… τα λόγια είναι περιττά! Γυμνάστρια με αρετές συμμετοχές σε εκπομπές, ασχολείται 6 ώρες την ημέρα με το σώμα της, κυρίως κάνοντας yoga, ενώ σε μικρότερη ηλικία είχε ασχοληθεί με το καλλιτεχνικό πατινάζ, γεγονός που τη βοήθησε, όπως έχει αποκαλύψει, να σχηματιστεί το κορμί της με ωραίο τρόπο. Η Σόφη διαθέτει ένα από τα πιο ωραία σώματα της εγχώριας σόουμπιζ και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ριάλιτι σκίζει στους πίνακες της Nielsen!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από το ένθετο Κους-Κους που κυκλοφορεί μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής