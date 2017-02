Η Kate Upton φέρνει το καλοκαίρι -τόπλες- στο Sports Illustrated [εικόνες]

Πρόκειται για την απόλυτη ντίβα και μάλιστα μας το αποδεικνύει με την νέα της φωτογράφηση στο Sports Illustrated. Δεν είναι άλλη από την Kate Upton που έκανε όχι ένα αλλά τρία διαφορετικά εξώφυλλα αποδεικνύοντας ότι αυτή είναι η βασίλισσα του περιοδικού.

Η ζουμερή Αμερικανίδα μετά τις φήμες που την ήθελαν να έχει απαιτήσεις από το περιοδικό κατάφερε να ξαναγίνει εξώφυλλο και να γεμίσει τις σελίδες του με τις διάσημες καμπύλες της.

Kate Upton is back! Get your issue at newsstands today! pic.twitter.com/MtVHEwDyj0

— SI Swimsuit (@SI_Swimsuit) February 15, 2017