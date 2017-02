Σήμερα η απονομή των βραβείων Grammy

Η 59η τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy (Γκράμι), το σημαντικότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, γίνεται σήμερα, Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στο Στέιπλς Σέντερ του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Αρμόδια για την απονομή είναι η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης (Νational Academy of Recording Arts and Sciences) των ΗΠΑ.

Η βραδιά των Γκράμι είναι για τον κόσμο της μουσικής αντίστοιχη των Oscar για τον κινηματογράφο και όπως κάθε σόου βράβευσης θα ικανοποιήσει, θα εκπλήξει και θα απογοητεύσει στον ίδιο βαθμό.

Οι εκπλήξεις είναι το στοιχείο που κρατά το ενδιαφέρον των θεατών αμείωτο. Ποιοι ήταν όμως οι απρόβλεπτοι νικητές των μουσικών βραβείων τα προηγούμενα χρόνια; Σύμφωνα με το Billboard και το discovermusic κάποιες από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν:

-Οι Jethro Tull με το «Crest of a Knave» κέρδισαν το βραβείο Καλύτερη Hard Rock/Metal Ερμηνεία με Τραγούδι ή Οργανική, το 1989.

Τα βραβεία έχουν μία περίπλοκη σχέση με τη ροκ μουσική, κυρίως τη metal. Σε μία προσπάθεια να αποδειχθεί ότι συμβαδίζουν με την εποχή, καθιερώθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία, Καλύτερη Hard Rock/Heavy Metal Ερμηνεία με Τραγούδι ή Οργανική. Υποψήφιοι ήταν το ροκ συγκρότημα από το L.A. Jane Adddiction, ο βετεράνος της πανκ ροκ, γκαράζ ροκ, Ίγκι Ποπ, οι Αυστραλοί της χαρντ ροκ AC/DC, το αμερικάνικο χέβι μέταλ μουσικό συγκρότημα και τελικά το βραβείο απέσπασαν οι Jethro Tull, ένα συγκρότημα της progressive rock με επιρροές από την κλασσική μουσική, την κέλτικη φολκ, τη μεσαιωνική μουσική, τη hard rock και αυτή που βασίζεται στο φλάουτο.

Φαβορί ήταν οι Metallica με το «One» η ερμηνεία των οποίων θεωρήθηκε καθοριστικό σημείο συνάντησης της metal και της mainstream μουσικής.

Οι Λίτα Φορντ και ο Άλις Κούπερ ανακοίνωσαν τον νικητή και όλοι έμειναν έκπληκτοι, ενώ εκφράστηκε ηχηρή δυσαρέσκεια.

Την επόμενη χρονιά οι διοργανωτές χώρισαν τη μία κατηγορία σε δύο. Την «hard rock» και τη «metal» κι έτσι οι Metallica το 1990 πήραν το Γκράμι για το τραγούδι «One».

-Το 1998 προστέθηκε η κατηγορία Καλύτερη Dance Ηχογράφηση και το 2001 σε αυτή την «άβολη» κατηγορία βρέθηκαν υποψήφιοι οι Europop με το «Blue (Da Ba Dee)», ο Moby με το «Natural Blues», η Τζένιφερ Λόπεζ με το «Let’s Get Loud» και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας με το «Be with You». Κανένας δεν προέβλεψε τον νικητή, το «Who Let the Dogs Out» από τους Baha Men .

-Το 2011 η Εσπεράντζα Σπάλντινγκ κέρδισε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη. Συνυποψήφιοι ήταν ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Ντρέικ, οι Mumford & Sons και οι Florence + The Machine. Η ελάχιστα γνωστή καλλιτέχνης της τζαζ έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Ήταν η πρώτη φορά που τραγουδίστρια της τζαζ πήρε το βραβείο και θεωρήθηκε ένδειξη ότι η Ακαδημία δεν επιθυμεί τους αποκλεισμούς.

Δεν γιόρτασαν όλοι το βραβείο. Οργισμένοι θαυμαστές του Μπίμπερ έκαναν άνω κάτω τη σελίδα της Εσπεράντζα στη Wikipedia σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την ίδια χρονιά το κοινό δεν περίμενε ότι το βραβείο Γκράμι για το Καλύτερο Άλμπουμ του 2011 να αποσπάσουν οι Arcade Fire με το «The Suburbs» με αντίπαλο την Κέιτι Πέρι και το «Teenage Dream». Οι κριτικοί έδειξαν προτίμηση στο πρώτο, το κοινό στο δεύτερο και η Ακαδημία Ηχογράφησης πήγε με την ελίτ.

-Το 2012 η αμερικανική indie folk μπάντα Bon Iver έκανε την έκπληξη. Πήρε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη μέσα από τα χέρια της πρώτης γυναίκας ράπερ Νίκι Μινάζ με στρατιές θαυμαστών. Τα βραβεία Γκράμι περνούσαν μία indie φάση…

-Το 2015 όλοι θεώρησαν ότι η Beyonce θα παραλάβει το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ. Όλοι έκαναν λάθος. Το Morning Phase του Beck προκάλεσε σοκ σε όλους (κυρίως στον Beck) που απέσπασε τη διάκριση. Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε ότι «Ο Μπεκ πρέπει να σέβεται την τέχνη και θα έπρεπε να δώσει το βραβείο στη Beyonce».