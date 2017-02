Για μία ακόμη φορά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκάλυψε περισσότερα από όσα ήθελε, εξαιτίας ατυχήματος που είχε επί σκηνής, στο Λας Βέγκας.

Η 35χρονη έκανε το χορευτικό της, για το «Work Bitch», όταν την πρόδωσε το κορμάκι που φορούσε, με το αβυσσαλέο ντεκολτέ. Σε κάποια κίνηση αποκαλύφθηκε το στήθος της, αλλά το κατάλαβε και φρόντισε να το καλύψει.

britney's reaction to her boob popping out is so cute pic.twitter.com/rv2dnT1I7X

— ㅤㅤㅤ (@godneybjs) February 3, 2017