Ξεκίνησε τον… μαραθώνιο η Ιταλίδα που υποσχέθηκε στοματικό σε όσους θα ψήφιζαν «ΟΧΙ»...

Non capisco perché c’è qualcuno che mi attacca. Cos’è scientificamente, dico in maniera scientifica che vi preclude di reputare veritiero il mio #pompatour ? È forse già cominciato ? No , e allora? Inoltre le clausole erano aver votato No, prenotarsi per tempo , ed essere selezionati ? E allora ? Il tour è una cosa seria, e sto lavorando per questo ! Parte inoltre da un’idea di amore #love ❤️️se voi fate i cattivi gratuitamente poi davvero mi rompo io …! Ad alcuni di voi ho risposto personalmente, altri si sono tirati indietro dopo la mia risposta …. io vorrei fare tutto con estrema ragionevolezza, non ho mai inteso che il mio era un pompatour generico a chiunque o che prevedevo video durante il tour ! Quindi cosa vi scagliate a fare inutilmente ??? Comunque vada la gente non c ha un cazzo da fare e parlerà sempre …. bravi campioni 😂😂 e forza Napoli per domani #paolasaulino #pom #followme #forzanapolisempre #sscnapoli 💙💙vi amo tutti 💞💞

