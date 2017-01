Το «So You Think You Can Dance» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 ένα μήνα νωρίτερα από το «Your Face Sounds Familiar», όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Φτιάξε καφέ». Όσο για το ποια θεωρείται μέχρι στιγμής η επικρατέστερη παρουσιάστρια;

Ο λόγος για τη Δούκισσα Νομικου.



Το «So You Think You Can Dance» στη χώρα μας έκανε το ντεμπούτο του το 2007 από τη συχνότητα του Mega. Αυτή τη φορά φαίνεται πως επιστρέφει από τον AΝΤ1 τον ερχόμενο Μάρτιο.