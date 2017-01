Το συγκινητικό ευχαριστώ της Μισέλ στον Μπάρακ Ομπάμα: Τιμή να είμαι η Πρώτη σου Κυρία...

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Μισέλ Ομπάμα είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύζυγό της.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είναι η Πρώτη σου Κυρία. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου» ήταν το μήνυμα της Μισέλ το οποίο συνόδευσε με μία φωτογραφία των δύο να είναι αγκαλιασμένοι.

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo pic.twitter.com/pahEydkZ5Z

Πριν από δύο μέρες, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε ευχηθεί χρόνια πολλά στη σύζυγο του για τα γενέθλια της: «Για το κορίτσι από το South Side (του Σικάγο) που ανέλαβε έναν ρόλο που δεν ζήτησε και τον έκανε δικό της: Χρόνια πολλά Μισέλ. Σε αγαπώ».

To the girl from the South Side who took on a role she didn’t ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn

— President Obama (@POTUS) 17 Ιανουαρίου 2017