Κρουαζιέρα αποκλειστικά για… τολμηρά ζευγάρια

Μία από τις πιο διαβόητες κρουαζιέρες αποκλειστικά για ζευγάρια με ανοιχτούς ορίζοντες στον κόσμο πρόκειται να ταξιδέψει, για δεύτερη χρονιά, τους λάτρεις αυτού του είδους διακοπών στη Μεσόγειο το 2018.

Σύμφωνα με το tornosnews.gr, η μεξικάνικη εταιρία κρουαζιέρας Original Group είχε προκαλέσει σάλο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης όταν είχε ανακοινώσει πέρυσι την πρώτη κρουαζιέρα αποκλειστικά για ενήλικα ζευγάρια και με προαιρετικό ντύσιμο, που θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σεπτέμβριο από τη Βενετία και προς την Αδριατική.

Τώρα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης κρουαζιέρας, σύμφωνα με το οποίο, το πλοίο Desire (=πόθος) θα αναχωρήσει τον Απρίλιο του 2018 από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Ρώμη.Τα τολμηρά ζευγάρια που θα επιβαίνουν σε αυτό θα περάσουν από το Sete και τη Μασσαλία της Γαλλίας, το Μόντε Κάρλο του Μονακό και το Πορτοφίνο και τη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες θα γίνονται επάνω στο πλοίο, το οποίο προσφέρει, μεταξύ άλλων, ιδιωτικά playroom και διασκέδαση για ενήλικες.The cruise strictly for couples, so don’t get any ideas. Picture: Original Group«Η κρουαζιέρα αυτή δημιουργεί μια εκπληκτική ευκαιρία να ζήσει κανείς την εμπειρία Desire εν πλω σε έναν ναό του αισθησιασμού όπου τα ζευγάρια θα μπορούν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε εξωτικούς προορισμούς, σε ένα ταξίδι φαντασίας και ονειροπόλησης, την ώρα που εξυπηρετούνται με υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας», αναφέρει η εταιρία.«Το δεύτερο δρομολόγιο είναι απόδειξη της μεγάλης επιτυχίας που είχε η Desire Venice Cruise και σηματοδοτεί την έναρξη άλλων εμπειριών που φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε για τους πελάτες μας.

Τόσο τα ιδιωτικά playroom όσο και η φιλική στον γυμνισμό ατμόσφαιρα, δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να απολαύσουν προκλητικές θεματικές βραδιές, πικάντικα events την ημέρα και εργαστήρια για ζευγάρια που θα επιτρέψουν στους επιβάτες να αγγίξουν τη ρομαντική, αισθησιακή πλευρά τους».

Στο πλοίο θα υπάρχει playroom, αίθουσα τζακούζι και δυνατότητα για κοινωνική δικτύωση με σοφιστικέ και έμπειρα ζευγάρια σε μια ασφαλή ατμόσφαιρα, αναφέρει η Original Group.Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες, όπως για παράδειγμα, οι επιβάτες δε θα μπορούν να είναι γυμνοί στα εστιατόρια και οι φωτογραφίες στους δημόσιους χώρους του πλοίου απαγορεύονται αυστηρά. Οι επιλογές φαγητού θα ποικίλουν από απλώς πονηρές μέχρι κομψά ερωτικές.

Η πρώτη κρουαζιέρα γυμνιστών, με τίτλο «Venice Foreplay» θα αναχωρήσει για την Αδριατική στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2017, με εκκίνηση από τη Βενετία και στάσεις, μεταξύ άλλων προορισμών, σε Κροατία και Σλοβενία. Επί του παρόντος, υπάρχουν ακόμη θέσεις για όσα ζευγάρια ενδιαφέρονται…