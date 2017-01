Στο χωριό του Άι Βασίλη στην Φινλανδία η Αντωνία Καλλιμούκου [εικόνες & βίντεο]

Να πιστεύεις. Από παιδί το έκανα… Πίστευα στην Αγάπη, στο θαύμα των στιγμών και των δευτερολέπτων, στην Μοίρα μου που δεν θα διαπραγματευόμουν να της αλλάξω γνώμη. Πίστευα στην καλοσύνη των ζώων και στην μαγεία της φύσης, στις θάλασσες και στα μακρινά ταξίδια. Έλεγα πως στον κόσμο αυτόν υπάρχει Δικαιοσύνη και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε γιατί όπως ζούμε έτσι θα καταλήξουμε. Μάζευα τα «Σ’αγαπώ» της μαμάς κι έλεγα πως θα τα κάνω μαργαριτάρια να τα φοράω πάντα! Πίστευα, ναι. Άνοιγα το παράθυρο να φύγει η σαπίλα όσων με πλήγωναν κι άφηνα τον ήλιο να φωτίσει το δωμάτιο όλο! Έμαθα να αναλαμβάνω ευθύνες αφού τις αναγνώριζα πρώτα και να χτυπάω τα Λάθη στον τοίχο μήπως κι αλλάξουν μυαλά…Είχα μια ζεστή αγκαλιά κι ήταν του Θεού. Από παιδί σού λέω πόνταρα στα «δεν πειράζει κορίτσι μου, πάμε παρακάτω»… κι έσφιγγε η αγκαλιά να γίνει ακόμα πιο ζεστή… ΚΑλή χρονιά γιασεμάκια μου… #2017

