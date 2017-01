Η ανάρτηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στο Instagram και η φωτογραφία με την κόρη της

Η αληθινή, η βαθιά, η ουσιαστική αγάπη είναι το μοναδικό ζητούμενο στη ζωή. Το μεγάλο μάθημα, ο τελικός προορισμός. Μέχρι τότε νομίζεις πως ξέρεις, μα δεν έχεις ιδέα.. Εύχομαι σε όλους να βρείτε μια αγκαλιά ανιδιοτελούς αγάπης… Πείτε όχι στην κακία, το κουτσομπολιό, τη γκρίνια…πράγματα φαινομενικά μικρά αλλά τεράστιας ενεργειακής κακοποίησης… Ας είναι η χρονιά πραγματικά νέα και καλύτερη #newyear2017 #loveabsolutely

