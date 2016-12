O Τσάρλι Σιν εύχεται ο επόμενος που θα πεθάνει να είναι ο Τράμπ

Αφού οι σταρ του Χόλιγουντ δεν κατάφεραν να πείσουν τους Αμερικανούς να μην ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Θεό και εύχονται τον… θάνατο του νεοεκλεγέντα Προέδρου.

Την αρχή έκανε ο Τσάρλι Σιν, που με ένα «τιτίβισμά» του στο Twitter ζήτησε από τον Θεό ο επόμενος που θα πεθάνει να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αγαπημένε μου Θεέ, να είναι ο επόμενος ο Τραμπ, σε παρακαλώ», «τιτίβισε» ο ηθοποιός σχολιάζοντας το θάνατο της Κάρι Φίσερ και της μητέρας της Ντέμπι Ρέινολντς.

Αμέσως οι Twitterverse αντέδρασαν στο «τιτίβισμα» του Σιν αποκαλώντας τον ηθοποιό «αλήτη» και «άχρηστη κατσαρίδα».

Μέχρι στιγμής ο ηθοποιός δεν έχει απαντήσει στα σχόλια αυτά, ενώ το tweet του πααμένει καρφιτσωμένο στην κορυφή του προφίλ του.

Από την άλλη όμως και Άλεκ Μπάλντουιν προεκλογικά είχε αποκαλέσει τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ ως τον «πιο αποδοκιμασμένο υποψήφιος στην ιστορία μας» και η Μαντόνα παρομοίασε τη νίκη του Τραμπ ότι «έχει την ίδια αίσθηση με τον θάνατο».

Αλλά και η Λίζα Έντελσταϊν βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων όταν έγραψε «RIP Άλαν Θικ. Φαίνεται σαν όλοι να θέλουν να φύγουν πριν από την Τραμπαποκάλυψη»

Ο Ρόμπερτ ΝτεΝίρο είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «ηλίθιο» και είχε πει πως ήθελε «να του δώσω μία γροθιά στο πρόσωπο», αλλά από τότε μέχρι τώρα έχει ρίξει τους τόνους.

Dear God;

Trump next, please!

— Charlie Sheen (@charliesheen) 29 Δεκεμβρίου 2016