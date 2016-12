Πέθανε ο Ρικ Παρφίτ, ο κιθαρίστας-θρύλος του συγκροτήματος Status Quo

Ο Ρικ Παρφίτ, ο κιθαρίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Status Quo, που έγινε ιδιαίτερα γνωστό για το τραγούδι του «In the Army Now», απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 68 ετών έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από μόλυνση που υπέστη.



«Είμαστε συντετριμμένοι που πρέπει να ανακοινώσουμε ότι (…) ο Ρικ Παρφίτ απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι» επισήμαναν η οικογένειά του και ο μάνατζέρ του σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ο μουσικός εισήχθη την Πέμπτη το βράδυ σε νοσοκομείο της Μαρβέγιας, στη νότια Ισπανία, έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε και σχετίζονται με ένα τραύμα στον ώμο του, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Ρικ Παρφίτ, ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας κατά το παρελθόν, σχεδίαζε να ξεκινήσει μια σόλο καριέρα και να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ εντός του 2017, σύμφωνα με την οικογένεια και τον μάνατζέρ του.

Το συγκρότημά του είχε γνωρίσει την επιτυχία με κομμάτια όπως το «Rockin’ All Over the World», το «Caroline» ή το «In the Army Now», πουλώντας πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Οι Status Quo ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1962 με το όνομα «Spectres». Μετονομάστηκαν σε «Status Quo» το 1969.