Ο Μάρτιν Σκορσέζε αποκαλύπτει το νέο του πρότζεκτ με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο

Μετά το φιλόδοξο και πολυαναμενόμενο πρότζεκτ, την ταινία «Silence» που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα, ο Μάρτιν Σκορσέζε άρχισε ήδη να σκέφτεται το επόμενο φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Τελευταία φορά συνεργάστηκαν στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ». Εδώ και ένα χρόνο ετοιμάζεται η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του βιβλίου του Έρικ Λάρσον «The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair that Changed America» (Ο διάβολος στη Λευκή Πόλη: Φόνος, Μαγεία και Τρέλα στην Έκθεση που άλλαξε την Αμερική) και τελικά φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά εκκίνησης.

«Προς το παρόν υπάρχει ένα σενάριο που δουλεύεται» δήλωσε ο σκηνοθέτης στην εφημερίδα Sun Media.

«Τους τελευταίους έξι μήνες για να ολοκληρώσω την ταινία «Silence» έπρεπε να σταματήσω τις συναντήσεις για το σενάριο. Θέλουν να αρχίσω ξανά τον Ιανουάριο για να δούμε πως θα προχωρήσουμε επειδή είναι μία συγκλονιστική ιστορία» τόνισε.

Ο ΝτιΚάπριο απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου, που παρουσιάζει αληθινά γεγονότα σε μυθιστορηματικό στυλ, το 2010.

Τοποθετημένο το 1893, συνυφαίνει τις ιστορίες των δύο ανδρών, του Ντάνιελ Χ. Μπέρνχαμ, του αρχιτέκτονα που εκπόνησε το σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης του Σικάγο το 1893 στο World Fair για τον εορτασμό των 400 χρόνων από τον ερχομό του Κολόμβου στην Αμερική και του Δρ. Χένρι Χάουαρντ Χολμς, του πρώτου ίσως serial killer της Αμερικής, ο οποίος οδηγούσε τα θύματά του στο αυτοσχέδιο ξενοδοχείο «Murder Castle», το οποίο ήταν εξοπλισμένο με θάλαμο αερίων και κρεματόριο.

Ο Χέρμαν Γουέμπστερ Μάτζετ γνωστός και με το ψευδώνυμο Δρ. Χένρι Χάουαρντ Χολμς ήταν μία από τις πρώτες τεκμηριωμένες περιπτώσεις κατά συρροή δολοφόνου .Στο Σικάγο κατά την περίοδο της παγκόσμιας έκθεσης «World’s Fair» του 1893, άνοιξε ένα ξενοδοχείο που είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για τα δολοφονικά του σχέδια και το οποίο έγινε και η τοποθεσία πολλών εκ των δολοφονιών του. Ο ίδιος ομολόγησε 27 δολοφονίες, αν και υποστηρίζεται πως ήταν υπεύθυνος για το θάνατο περίπου 200 ανθρώπων.

Η ταινία «Ο Διάβολος στη Λευκή Πόλη» θα είναι η έκτη με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και σκηνοθέτη τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Προηγήθηκαν οι ταινίες «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης», «The Aviator», «Ο πληροφοριοδότης» και «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ».

Ο ΝτιΚάπριο είπε ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα στον κινηματογράφο και στη ζωή με τον σκηνοθέτη και εξήγησε: «Έχουμε έρθει πολύ κοντά και πραγματικά μας αρέσει να βγαίνουμε έξω μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ