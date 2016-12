Coke Lovers, ο προορισμός είναι ένας! @ Xmas Coca-Cola Pop-Up Store στo Athens Metro Mall! Σας περιμένω αύριο στις 19.00 να τα πούμε από κοντά! Μη ξεχάσετε να συντονιστείτε και στο Instagram της Coca-Cola όπου θα μοιραστώ το αυριανό 24ωρο μαζί σας #cocacola #popupathens #cocacolagreece #tastethefeeling

A video posted by Eleni Foureira (@foureira) on Dec 20, 2016 at 7:51am PST