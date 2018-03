Η πρώτη ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη από τον γάμο της [εικόνα]

Η στιγμή που ο μπαμπάκας μου με "παραδίδει" στον @psycho_25 …η ανακούφιση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του… 🤘🤘🤘😬😬😬 #daddysgirl #mywedding #2017

A post shared by Εleonora Meleti nonoram (@nonoram) on Mar 30, 2018 at 7:24am PDT