Ποια παίκτρια του PowerOfLove δηλώνει 22 ενώ πέρσι γιόρταζε τα… 23!

Πως μπορω να μην χαμογελαω οταν εχω τετοιον ανθρωπο διπλα μου..❤σε ευχαριστω πολυ❤🎀🎀#ηθελενασβησωκερακια #τουρταεκπληξη

A post shared by Αλέξια Ορφανού Official ❤️ (@alexiaorphanou) on Apr 17, 2017 at 5:37am PDT