Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γκουντάρα – Πέθανε ο κολλητός του

Γλυκέ μου φίλε Λεωνίδα,αδελφέ μου(εσύ μου έμαθες να λέω έτσι τους καλούς φίλους),κουμπαράκι μου,υπέροχε άνθρωπε καλό σου ταξίδι…Πάλεψες χρόνια,πάντα με το χαμόγελο…Θα μας λείψεις πολύ να ξέρεις…Θεολογάκο μου αδελφέ,μένουμε λίγοι…Εύα κουράγιο…

