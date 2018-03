Η Emily Ratajkowski μονάχα με το καπέλο της (!) μοιράζει… υπογλώσσια! [εικόνα]

Μπορεί να έγραψε ότι ποζάρει για το… «like» του συζύγου της (Posing for my husband like [sic] )αλλά μέσα σε μόλις μια ώρα η Emily Ratajkowski έκανε σχεδόν ένα εκατομμύρια ζευγάρια μάτια να… γουρλώσουν -αποσπώντας και τα αντίστοιχα «likes»- με τη νέα της γυμνή ανάρτηση!

Η εκθαμβωτική καλλονή, με το σχόλιο αυτό, είτε θέλει να… δικαιολογηθεί για τη νέα της ultra sexy φωτογραφία, είτε να σπάσει τα νεύρα όλων εκείνων που τη θεωρούν ένα άπιαστο όνειρο υπενθυμίζοντας τον πρόσφατο γάμο της!

Απολαύστε τη νέα της γυμνή εικόνα που αναμφίβολα θα σας κάνει να… ξεροκαταπιείτε και να κοιτάξετε ξανά και ξανά!

Posing for my husband like A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 21, 2018 at 12:02pm PDT