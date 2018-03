H Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει σέξι και αμακιγιάριστη στο σαλόνι της [εικόνα]

Σας βλέπω… Mood: έτσι και έτσι …😏 #saturdaymood #homesweethome #relaxtime #meandmythoughts #inaseaofpeoplemyeyeswillalwayssearchforyou ♥️ #nomakeup #straighthairdontcare Καλό σκ αγάπες μου 💋

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85) on Mar 17, 2018 at 8:04am PDT