Ξέσπασε ο Φερεντίνος για τον ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του Σοφίας Παυλίδου

Τι άθλιο ,άνανδρο ,φασιστικό ,εμετικο,αυτό που έκανε ο νταής Ηθοποιος στο θέατρο χυτήριο .Επιτεθηκε βρίζοντας και χτυπώντας μια συνάδελφο του μια μητέρα 2 παιδιών επειδή ξέχασε να πει μια ατάκα και του χάλασε το αστείο .Αισχος και για όσους τον καλύπτουν απο την επιχείρηση του θεάτρου .και το χειρότερο ούτε ….μια συγνώμη

