Ο Ψινάκης αποχαιρετά τον Τζίμη Πανούση: Θα έρθω να σας βρω να κάνουμε σόου

Τζιμάκο μου αυτή είναι η τελευταία μας φωτογραφία σπίτι μου που πεθάναμε στο γέλιο και η χυλόπιτα που μου έριξες για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Το Show που μου πρότεινες να κάναμε φέτος δεν το βλέπω…Δεν πειράζει…Κάθε εμπόδιο για καλό… Θα το κάνουμε «επάνω» όταν έρθω να σας βρω με το καλό, με “κοινό” όλους τους καλούς, ταλαντούχους φίλους μας που μας γουστάρουν και τους γουστάρουμε!!! Μέχρι τότε φίλησε τους μου όλους και κάνε τους να πεθάνουν στα γέλια όπως μόνο εσυ ξερεις…!!! Bon Voyage Θεά μου…!!! #TzimisPanousis

