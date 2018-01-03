LIFESTYLE

03/01/18 • 22:31 | UPD 03/01/18 • 22:32

Ιδού η πρώην κυρία Ντρογκμπά και νυν βασίλισσα του… Instagram! [εικόνες]

Η αβάσταχτα sexy Nita Kuzmina, είναι συνοδός… VIP, πρώτην του Ντιντιέ Ντρογκμπά, απόφοιτος ψυχολογίας και η… εστεμμένη του Instagram!

Η μελαχρινή καλλονή, αριθμεί 1.7 εκατομμύρια followers στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και οι λόγοι αυτής της επιτυχίας είναι κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανείς!

Φάτε μάτια ψάρια λοιπόν:

#relax☀️

A post shared by Nita Kuzmina ♏️ (@nita_kuzmina) on

With my beautiful Julia @yulrom 👯💕

A post shared by Nita Kuzmina ♏️ (@nita_kuzmina) on

Уже совсем скоро наступит приятная предновогодняя суета!!!💫💫💫 Кстати, говорят, что этот Новый год нужно встречать в жёлтом, так ли это?!))) Ну а я хочу Вас познакомить с прекрасным брендом @titania_thelabel, в котором я нашла это восхитительное бархатное боди с соблазнительным декольте..☺️😈 А самое приятное, что в подарок я получила второе!))) Это же просто чудесно!!!👏🏻 Так что, девочки, при заказе нужно будет сообщить: "хочу боди как у Ниты" и при любой покупке, вы получите в подарок боди от @titania_thelabel 😍💝

A post shared by Nita Kuzmina ♏️ (@nita_kuzmina) on

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