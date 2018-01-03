Η αβάσταχτα sexy Nita Kuzmina, είναι συνοδός… VIP, πρώτην του Ντιντιέ Ντρογκμπά, απόφοιτος ψυχολογίας και η… εστεμμένη του Instagram!
Η μελαχρινή καλλονή, αριθμεί 1.7 εκατομμύρια followers στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και οι λόγοι αυτής της επιτυχίας είναι κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανείς!
Φάτε μάτια ψάρια λοιπόν:
— Каково это? — Ты о чем? — Ты входишь в комнату и там как будто разгар зимы, а ты солнце. — Это ВСЕ….. (The Neon Demon) ______ SONG: The Demon Dance – Julian Winding🎶 ______ Благодарю за столь шикарную фотосессию фотографа Минаеву Наталию @minaevanatalia и визажиста/стилиста, а также автора данной идеи Оксану @oksana_muah!!! 👏🏻😈 #theneondemon
Уже совсем скоро наступит приятная предновогодняя суета!!!💫💫💫 Кстати, говорят, что этот Новый год нужно встречать в жёлтом, так ли это?!))) Ну а я хочу Вас познакомить с прекрасным брендом @titania_thelabel, в котором я нашла это восхитительное бархатное боди с соблазнительным декольте..☺️😈 А самое приятное, что в подарок я получила второе!))) Это же просто чудесно!!!👏🏻 Так что, девочки, при заказе нужно будет сообщить: "хочу боди как у Ниты" и при любой покупке, вы получите в подарок боди от @titania_thelabel 😍💝