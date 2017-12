H Μάγκυ Χαραλαμπίδου πέφτει στα πατώματα και μας «κολάζει» Άγιες μέρες [εικόνες]

Μου κάνει πλάκα η @angiekaragianni και με έχει αποτρελανει😂σήμερα! 🤣στον @music89.2 😍 καφεδάκι 🎶 μουσικάρες αγαπημένοι φίλοι και πολυαγαπημενοι ακροατές και φύγαμε!! 🤣 γιατί η ζωή είναι στιγμές!!λίγη χρυσόσκονη και το μαγικό μουσικο χαλι να παίζει από κάτω και θα έχουμε το ωραιότερο 2018 της ζωής μας 😍! Όλα στο μυαλό μας είναι! Θα το φτιάξουμε και αυτό 💪👍🙏 #radioshow #radioforever #ilovemusic #honor9 #music892 #radio #coffeetime #coffee #maggiestouch 📻 🎧 🎵 🎼 🎤 #miniskirt #boots #happyday #christmastime #christmas #studio #studiolife

