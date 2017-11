Έξαλλη η Βανδή: Ουδέποτε δήλωσα τέτοια πράγμα, θα έπρεπε να σέβεστε περισσότερο!

Σήμερα το πρωί διαπίστωσα πως κυκλοφορεί το περιοδικό You με αποκλειστικές μου δηλώσεις,τις οποιες ποτε δεν έδωσα.Αυτην τη στιγμή κύριο μέλημα μας είναι η ψυχολογία των παιδιών μας και κάνουμε προσπάθεια να «γράψει»όλο αυτό που συνέβη,όσο πιο ανώδυνα γίνεται,στην ψυχή τους.Το να τιτλοφορειτε με δήθεν δηλώσεις μου «ήταν σα βιασμός» είναι αναξιοπρεπές και ανέντιμο. Θα πρεπε να σέβεστε περισσότερο ανθρώπους και καταστάσεις.

