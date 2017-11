Αφιέρωμα: Λαμπεροί γάμοι της showbiz πίσω από τις κάμερες

καλοκαιρι 2017 .ο τι καταλαβαίνετε .χωρις καλεσμένους δεν το ξανασυζητώ κ το διαψεύδω 😂διακρίνεται χιπστεροσυζυγος

A post shared by @athinaisnega on Oct 15, 2017 at 12:24am PDT