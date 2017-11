Σας ευχαριστούμε παρα πολύ για απόψε και εγώ προσωπικά ακόμη περισσότερο!Το είχα πολλή ανάγκη αυτό που έγινε σήμερα στο @mammamiagreece!Μου δώσατε δύναμη και χαρά που τη χρειαζόμουν!Εχω μια αρχή στη ζωή μου…Όταν κανεις κακό σου γυρίζει πάντα πίσω και αντιστοίχως όταν κανεις καλό αυτό επιστρέφει… Αν αποφασίσουμε λοιπόν κάποια στιγμή να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και μόνο αν αλλάξουμε εμείς θα μπορέσουμε να προσφέρουμε έναν καλύτερο κόσμο τόσο στα παιδιά μας αλλά και στα παιδιά όλου του κόσμου…

