Από το σανίδι στο πλατό εκπομπών: Ηθοποιοί σε ρόλους παρουσιαστών

Με το μπρίο, το σκέρτσο και το ταλέντο τους κατάφεραν να «μεταπηδήσουν» από το σανίδι και τις σειρές στην παρουσίαση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του οικοδεσπότη με μεγάλη επιτυχία. Τη φετινή χρονιά, οι ηθοποιοί που θα βρεθούν στο τιμόνι εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Η ταλαντούχα ηθοποιός Βίκυ Σταυροπούλου είναι η παρουσιάστρια του «Money Drop», του διάσημου τηλεπαιχνιδιού της EndemolShine, που αγαπήθηκε διεθνώς και έχει προβληθεί σε 56 χώρες, αποκτώντας φανατικό τηλεοπτικό κοινό και στις 5 ηπείρους. Το πρότζεκτ θα βγει στον αέρα από το Star, αύριο, στις 21.00, και η σπιρτόζικη παρουσία της, το πληθωρικό χιούμορ της και το αυθόρμητο γέλιο της αναμένεται να χαρίσουν στιγμές απόλαυσης στο κοινό. Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που η Βίκυ δοκιμάζεται σε μία τέτοια θέση. Το 2006 μεταμορφώθηκε σε «Taxi girl» για τις ανάγκες του ομώνυμου παιχνιδιού του Mega, κυκλοφορώντας με το ταξί της στους δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων. Τον Οκτώβριο του 2009, το παιχνίδι επανήλθε στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων του καναλιού με τον τίτλο «Taxi girl: Τhe MEGA edition».

Η μεγαλύτερη έκπληξη στην εν λόγω κατηγορία είναι, χωρίς αμφιβολία, ο Γιώργος Καπουτζίδης. Έχοντας στις αποσκευές του την εμπειρία και την επιτυχία της προηγούμενης σεζόν του «Voice», ο ηθοποιός φέτος ανέλαβε διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ. Από τη μία παραμένει κεντρικός παρουσιαστής στο νέο κύκλο του talent show, από την άλλη κάθεται στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», αποδεικνύοντας ότι έχει βρει το μυστικό της επιτυχίας και πως μπορεί να προσαρμόζεται και να αναδεικνύει το «ρόλο» που του χαρίζεται. Αλλωστε έχει δώσει και στο παρελθόν εξετάσεις για τον τίτλο του παρουσιαστή, τόσο με το «Just the 2 of us» και την εκπομπή μαγειρικής «Παρέα στην κουζίνα» όσο και με το τηλεπαιχνίδι του Mega «Δεν έχω λόγια» και φυσικά με τους εγχώριους τελικούς και «μεταδόσεις» της Eurovision.

Από τους ηθοποιούς που έχουν δείξει το ταλέντο τους στο κομμάτι της παρουσίασης είναι και η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η οικοδέσποινα της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Εδώ», που κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, μετά τη νίκη της στο σόου χορού «Dancing with the stars», το 2012, άνοιξε φτερά για νέους ορίζοντες. Αφήνοντας στην άκρη, για λίγο τουλάχιστον, τις σειρές, το 2013 πήρε το βάπτισμα του πυρός με την εκπομπή στο σταθμό του Φαλήρου «Χτύπα ξύλο» ενώ ακολούθησε ο ρόλος της παρουσιάστριας του green room στο «Dancing». Η μεταγραφή της στο Mega για το πρωινό «Καλημερούδια» προκάλεσε αίσθηση, όπως και η επιτυχημένη παρουσίαση του «Music school» και του «Ελλάδα σε αγαπώ». Μετά το πρόωρο τέλος του πρωινού μαγκαζίνο, βρέθηκε, πέρσι, στο τιμόνι της σύγχρονης εκδοχής του «Κάνε παζάρι» στον ΣΚΑΪ και πλέον ετοιμάζεται για ένα ακόμα βήμα.

Στη λίστα των ηθοποιών που κάνουν επιτυχημένο πέρασμα από το stage ως παρουσιαστές είναι, αναμφίβολα, και η Ζέτα Μακρυπούλια. Η γοητευτική κυρία που έχει αναλάβει, από την περσινή σεζόν, το τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» και αναμένεται να παρουσιάσει και το κυριακάτικο σόου του AΝΤ1, έκανε τους καναλάρχες να πίνουν νερό στο όνομά της και να «κονταροχτυπιούνται» για το ποιος θα την κατακτήσει. Στη μνήμη των τηλεθεατών έχει χαραχτεί η επιτυχημένη της πορεία τόσο στο «Dancing with the stars» όσο και στο «Just the 2 of us», ενώ στο βιογραφικό της μετρά και την παρουσίαση του «Baby Dance», αλλά και του ελληνικού τελικού της Eurovision το 2006.

Αλλη μία ωραία κυρία έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για τα όσα έχει καταφέρει ως οικοδέσποινα τηλεπαιχνιδιών. Η Σμαράγδα Καρύδη αν και σε κάθε της συνέντευξη δηλώνει ευθαρσώς ότι είναι ηθοποιός και όχι παρουσιάστρια, απέδειξε ότι στο εν λόγω κομμάτι και στην εκπομπή «Celebrity game night» ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Το όμορφο κορίτσι του θεάτρου και της τηλεόρασης για τρεις χρονιές ανέλαβε το τιμόνι του τηλεπαιχνιδιού στο Mega, ενώ σε λίγο καιρό ετοιμάζεται για μία μεγάλη πρεμιέρα… Εκείνη στο «Νότα Μία» του Alpha, που αναμένεται να γίνει η ευχάριστη συνήθεια των τηλεθεατών.

Σειρές, ταινίες, παραστάσεις και πρωταγωνιστικοί ρόλοι που έγραψαν τη δική τους ιστορία ήταν η καθημερινότητα του Σπύρου Παπαδόπουλου μέχρι το 2004. Τότε, ο ηθοποιός ανέλαβε την εκπομπή «Στην υγειά μας», ένα αμιγώς ψυχαγωγικό κόνσεπτ με καλεσμένους τραγουδιστές και ανθρώπους του θεάματος, που μεταδιδόταν ως το προσωρινό κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης, το καλοκαίρι του 2013, στη ΝΕΤ. Τα τελευταία χρόνια είχε «μετακομίσει» στον Alpha, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, ενώ από τη φετινή σεζόν θα βρίσκεται στον ΣΚΑΪ κάθε Σάββατο, στις 21.00, πιστός στο εν λόγω πρότζεκτ. Ο ηθοποιός -αξίζει να αναφερθεί- έχει περάσει και από την παρουσίαση του παιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», το οποίο συγκέντρωνε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

