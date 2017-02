59 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε την Μάντσεστερ [εικόνες & βίντεο]

Σαν σήμερα πριν από 59 χρόνια σημειώθηκε η αεροπορική τραγωδία του Μονάχου που ξεκλήρισε την μεγάλη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στις 3:04, της 6ης Φεβρουαρίου του 1958 23 άνθρωποι, έχασαν την ζωή τους βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεφε στην Αγγλία από το Βελιγράδι έχοντας πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μετά το 3-3 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Το αεροπλάνο σταμάτησε στο χιονισμένο Μόναχο για ανεφοδιασμό και εκεί ξεκίνησε η αρχή του δράματος. Ο πιλότος Τζέιμς Θέιν απέτυχε δύο φορές να σηκώσει το αεροπλάνο από τον παγωμένο αεροδιάδρομο στις 2.19 μ.μ. και 2.34 μ.μ., λόγω προβλήματος στους κινητήρες. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν για να επιστρέψουν λίγη ώρα μετά για τη νέα προσπάθεια απογείωσης.

Το αεροπλάνο «σηκώθηκε», αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσε στο έδαφος τυλιγμένο στις φλόγες. Νεκροί ανασύρθηκαν 7 παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ο αριστερός μπακ και αρχηγός Ρότζερ Μπερν (με 33 συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας), ο αναπληρωματικός στην ίδια θέση Τζεφ Μπεντ, ο δεξιός μέσος Έντι Κόλμαν, ο κεντρικός αμυντικός Μαρκ Τζόουνς, ο αριστερός Ντέιβιντ Πεγκ (1 φορά διεθνής με την Αγγλία) και οι μεσοεπιθετικοί Τόμι Τέιλορ, Λάιαμ «Μπίλι» Γουίλαν (4 φορές διεθνής με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας).

Επίσης, νεκροί βρέθηκαν ο γραμματέας του συλλόγου Γουόλτερ Κρίκμερ, οι προπονητές Μπερτ Γουόλι και Τομ Κάρι, καθώς και 8 δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με την ομάδα, μεταξύ των οποίων η παλιά δόξα της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Αγγλίας, Φρανκ Σουίφτ.

Ο Ντάνκαν Έντουαρντς, υπέκυψε στα τραυματά του δύο εβδομάδες αργότερα και προστέθηκε στην τραγική λίστα. Οι επιζήσαντες Τσάρλτον, Βάιολετ , Μόργκανς, Φουλκς και Γκρεγκ συνέχισαν να αγωνίζονται και μαζί με τους παίκτες που προωθήθηκαν από την ομάδα των νέων έφτασαν ως το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας 1958 μετά από μερικούς μήνες . Εκεί ηττήθηκαν από την Μπόλτον με 2-0.

Ο προπονητής της ομάδας Ματ Μπάσμπι, γλίτωσε και ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα δέκα χρόνια μετά, το 1968, στην κορυφή της Ευρώπης με τη νίκη 4-1 επί της Μπενφίκα στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Οι «αιώνιοι μπέμπηδες» έμειναν στην ιστορία και όσα χρόνια και αν περάσουν κάθε χρόνο τέτοια ημέρα το μυαλό όλων γυρίζζει στην χειμωνιάτικη νύχτα του 1958 όπου το πάρτι για την πρόκριση μετατράπηκε σε θρήνο.

Τα 23 θύματα της τραγωδίας

– Ρότζερ Μπερν , 29 ετών, γεννήθηκε στο Μάντσεστερ, αποτεφρώθηκε μετά το δυστύχημα

– Τζοφ Μπεντ, 25 ετών, ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, στο «Irlam o’the Heights», Μάντσεστερ

– Έντι Κόλμαν, 21 ετών, γεννήθηκε στο Σάλφορντ, ενταφιάστηκε στο «Weaste» του Σάλφορντ

– Ντάνκαν Έντουαρντς, 21 ετών, γεννήθηκε στο Ντάντλει, ενταφιάστηκε στο Ντάντλει

– Μαρκ Τζόουνς, 24 ετών, γεννήθηκε στο Μπάρνσλει, ενταφιάστηκε στο Wombwell του Μπάρνσλει

– Ντέιβιντ Πέγκ, ετών 22, γεννήθηκε στο Ντονκάστερ, ενταφιάστηκε στο Ρεντχάουζ του Ντονκάστερ

– Τόμι Τέιλορ, 26 ετών, γεννήθηκε στο Μπάρνσλει, ενταφιάστηκε στο Monk Breton, του Μπάρνσλει

– Λάιαμ «Μπίλι» Γουίλαν, 22 ετών, ενταφιάστηκε στο Glasnevin του Δουβλίνου

– Γουόλτερ Κρίκμερ, γραμματέας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

– Μπερτ Γουόλι, μέλος του προπονητικού τιμ, παλιός αριστερός μπακ της Μαν. Γιουν. , υπεύθυνος των ομάδων νέων

– Τομ Κάρι, γυμναστής

– Αλφ Κλαρκ, δημοσιογράφος

– Ντον Ντέιβις, δημοσιογράφος

– Τζορτζ Φόλοους, δημοσιογράφος

– Τομ Τζάκσον, δημοσιογράφος

– Άρτσι Λέντβρουκ, δημοσιογράφος

– Χένρι Ρόουζ, δημοσιογράφος

– Έρικ Τόμπσον, δημοσιογράφος

– Φρανκ Σουίφτ, δημοσιογράφος, παλιός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι και διεθνής με την εθνική Αγγλίας

– Κένεθ Ρέιμεντ, συγκυβερνήτης του αεροπλάνου

– Μπέλα Μίκλος, ταξιδιωτικός πράκτορας

– Γουίλι Σάτινοφ, φίλαθλος

– Τομ Κέιμπλ, αεροσυνοδός

Οι 20 διασωθέντες

– Ματ Μπάσμπι, προπονητής της Μάντσεστερ Γιουν.

– Τζόνι Μπέρι, παίκτης

– Τζάκι Μπλαντσφλάουερ, παίκτης

– Μπόμπι Τσάρλτον, παίκτης

– Μπιλ Φουλκς, παίκτης

– Χάρι Γκρεγκ, παίκτης (τερματοφύλακας)

– Κεν Μόργκανς, παίκτης

– Άλμπερτ Σκάνλον, παίκτης

– Ντένις Βάιολετ, παίκτης

– Ρέι Γούντ, παίκτης

– Φράνκ Τέιλορ, δημοσιογράφος

– Πίτερ Χάουαρντ, φωτογράφος

– Τεντ Έλυαρντ, φωτογράφος

– Βέρα Λούκιτς και – η κόρη της, επιβάτες του αεροπλάνου, διασωθείσες από τον παίκτη Χάρι Γκρεγκ

– Μίκλος, σύζυγος του ταξιδιωτικού πράκτορα που οργάνωσε το ταξίδι και σκοτώθηκε στο δυστύχημα

– Ν. Τομάσεβιτς, επιβάτης

– Τζέιμς Θέιν, πιλότος, κυβερνήτης του αεροπλάνου

– Ροζμαρι Σέβερτον, αεροσυνοδός

– Μάργκαρετ Μπέλις, αεροσυνοδός

Η αφιέρωση της Γιουνάιτεντ

«Θα τους θυμόμαστε πάντα», ήταν το μήνυμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που συνοδεύονταν από μια φωτογραφία των αιώνιων «μπέμπηδων» που σαν σήμερα το 1958 έχασαν τη ζωή τους στην αεροπορική τραγωδία του Μονάχου.

We will remember them. #flowersofmanchester pic.twitter.com/BlAJL0K8bp

Learn more about a tragic but poignant day in United’s history: https://t.co/0J0CGGhA7k #flowersofmanchester pic.twitter.com/mhzTTXUdb2

— Manchester United (@ManUtd) 6 Φεβρουαρίου 2017